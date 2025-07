La Federugby ha reso noto il girone che coinvolgerà il Crc nel prossimo campionato di serie A. L’esordio è previsto per il 19 ottobre, mentre l’ultima giornata si giocherà il 19 aprile, con 18 turni di gara, tra andata e ritorno. Va ricordato che quest’anno non sono previste retrocessioni, per via dell’ampliamento degli organici.

Il Crc è stato inserito nel girone 4, che, come lo scorso anno, sarà territoriale. Assieme ai civitavecchiesi ci saranno i toscani del Firenze, dei Cavalieri Prato, i marchigiani del San Benedetto, gli abruzzesi dell’Aquila e del Paganica, i campani dell’Afragola ed i derby regionali con Lazio, Rugby Roma Olimpic, Roma Rugby.