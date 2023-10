Il Rugby Civitavecchia è pronto ad esordire in casa e lo farà nella seconda giornata di campionato di serie A girone 3 alle 15.30 contro una squadra costruita con base altamente competitiva, l’Unicusano Livorno Rugby.

Queste le parole di coach Ambrogio Bona: «La condizione del roster è buona, i ragazzi dopo domenica scorsa erano delusi di non esser riusciti a raggiungere l’obiettivo che fino a pochi secondi dal termine era a portata di mano. In campo si sono battuti e si sono viste cose buone, anche se tuttavia ci sono stati degli errori che non ci hanno permesso di battere il Villa. Bisogna ritrovare la concentrazione giusta nel momento giusto. I ragazzi devono sapere che debbono tirare fuori tutto quello che hanno nei momenti cruciali degli incontri».

Dalla sponda del Livorno dopo la prima di domenica, dove ha pareggiato in casa con la Capitolina, risultato finale 20 a 20, gran entusiasmo per il pari conseguito e dopo aver disputato un match di spessore, due punti conquistati e quindi pari classifica con il Civitavecchia così come la Capitolina.

Ottima formazione quella delle tre rose, in stemma, che dimostra le doti di una squadra, quella biancoverde, rinforzata con innesti mirati che affronteranno i biancorossi con fiducia per il risultato ottenuto la scorsa domenica.

Dallo staff tecnico biancorosso aggiungono: «Si è lavorato molto sulla difesa, sugli skills e sui punti di incontro che sono molto importanti nel gioco di oggi. Ogni incontro fa storia a sé ma dobbiamo crescere di partita in partita limando quelle imperfezioni che ci impediscono di giocare al meglio. La parola d’ordine è “concentrazione sempre” , in ogni frangente e su questo che abbiamo lavorato per tutta la settimana».

Chiude così la dirigenza: «Invitiamo tutti i nostri simpatizzanti del Rugby a vivere il nostro ambiente perché il giorno 27 ottobre deve essere un giorno di festa per tutta la famiglia biancorossa vivendo una giornata di sport».

©RIPRODUZIONE RISERVATA