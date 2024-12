Non c’è freddo, umidità, né tempo avverso che possa fermare i giovani rugbisti dell’Under 10 del Civitavecchia Rugby Centumcellae, di scena alla 9^ edizione del “Torneo Capitolino” a Roma venerdì scorso, giorno dell’Immacolata, sul campo dell’Union Rugby Capitolina. Neanche una giornata di festa nazionale ferma la voglia di giocare al minirugby ai giovani biancorossi, così come i genitori che volentieri hanno sacrificato il loro tempo libero per soddisfare la voglia di divertirsi dei giovani campioni in erba.

«Un applauso generale - fa sapere la dirigenza del Crc - a tutto il gruppo che compatto si è recato a giocare nel campo in via Flaminia 867 a Roma».

©RIPRODUZIONE RISERVATA