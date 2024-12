Domenica scorsa alla Festa del Rugby di Oriolo Romano, tra le mura del Campo Altigeri Anacleto, la UNDER 12 del Crc ha giocato con i pari età laziali e divertendosi ha vinto gli incontri dimostrando ancora una volta la sua voglia di stare in campo.

Il bilancio della giornata vede i minirugbisti biancorossi giocare carichi, galvanizzati da questi schieramenti inediti e vogliosi di fare bene. Gli errori non mancano ma la voglia di fare è quella giusta.

Dallo staff: «Buona prestazione generale, molto buona il lavoro dei portatori di pallone sempre avanzanti e con la giusta aggressività in attacco, la fase difensiva quando chiamata in causa efficace. Avremmo voluto vedere un maggior utilizzo del pallone nello spazio, tuttavia le lettura di gioco e l'adattamento dei giocatori è stato corretto nel contesto in cui hanno giocato».

Un grazie al tifo dei genitori che sono stati davvero super, un boato da stadio a sostegno dei minirugbisti e come di consueto appena finita la partita tutti si sono fatti i complimenti a vicenda. Anche questo è il bello del MiniRugby.

La UNDER 14 del Crc/Url riprende quota e gioca in modo convincente sabato a San Martino al Cimino. Prova davvero di livello dei biancorossi in trasferta, perdendo la prima partita ma vincendo la seconda.

Nella prima gara con il Montevirginio domina la gara ma perde con una meta di scarto, il secondo macht ha visto i giovani rugbisti versus Tuscia vittoriosi.

I ragazzi ci tengono a fare bella figura e a vincere, quindi sono stati in campo concentrati, mettendo in pratica ciò che durante la settimana gli è stato insegnato.

Ci sono stati significativi miglioramenti sotto l’aspetto del sostegno al portatore di palla. Diciamo che dal match la Under 14 Crc/Url ha tratto buoni spunti per programmare i prossimi allenamenti allo scopo di migliorare alcune situazioni di gioco che ancora non evolvono durante le partite. Insomma una Under 14 Crc/Url piena di entusiasmo e tanta voglia di fare bene, la strada intrapresa è quella giusta ora si dovrà ripetere nei successivi incontri.

