Domenica si giocherà l’ultima partita di andata, giornata che può già decidere almeno una bella fetta di campionato. Nella terra amica del Moretti della Marta il Civitavecchia Rugby Centumcellae troverà di fronte il Rugby Roma Olimpic Club 1930 che occupa la terza posizione in classifica del girone 4 con appena due punti in più dei biancorossi. La Roma Olimpic Club è una squadra ben organizzata che in poco tempo è riuscita a scalare fino a raggiungere la Serie A e che porta con sé una struttura costruita e voluta dai suoi uomini che la dirigono. Il Civitavecchia, dopo la pausa, sta rimettendo le fila in ordine e vuole fortemente giocarsi tutte le proprie carte per scalare la classifica e dimostrare il suo valore di squadra. Insomma, una partita da 1-X-2 tutta da vedere e da gustare per gli amanti della palla ovale dove le percentuali vittoria, pareggio o sconfitta sono in parità. Sarà il campo e gli uomini di coach De Nisi a rivelare la verità, certo è che gia dalle sue affermazioni della scorsa settimana il comandante della squadra biancorossa vuole più attenzione nelle parti salienti della partita. La posta in palio è importante e non si parla solo di classifica ma anche di valori da confermare nel match odierno. Conoscendo i nomi dei rispettivi due team lo spettacolo non dovrebbe mancare, ma sarà il campo a dirlo. La squadra biancorossa si aspetta una forte presenza di pubblico a sostenere ed incitare i suoi uomini. L’appuntamento è al Moretti della Marta domenica alle ore 14.30.

