Inizia con una sconfitta la nuova gestione di Damiano Lo Greco e Stefano D’Angelo sulla panchina del Crc.

I biancorossi sono stati sconfitti a Firenze per 40-36, in una partita ricca di colpi di scena, con entrambe le squadre in bonus offensivo e i civitavecchiesi che comunque hanno messo in tasca due punti, che gli consentono di acciuffare la salvezza aritmetica.

Dopo un primo tempo faticoso, anche per via di errori banali che hanno chiaramente inciso, ad inizio ripresa sbucano gli ospiti, che vanno in vantaggio per due volte, prima dell’affondo decisivo fiorentino negli ultimi dieci minuti. In meta Moreno per due volte, Duca e Santoro, a cui si aggiungono le realizzazioni di Susperregui.

IL TABELLINO. Unione Rugby Firenze-Civitavecchia Rugby Centumcellae: 40-36 (16–12).

Marcatori: p.t. 1’ m. Artal tr. Chiti (7-0); 9’ cp. Chiti (10-0); 24’ cp. Chiti (13-0); 30’ m. Duca tr. Susperregui (13-7); 31’ cp. Chiti (16-7); 39’ m. Santoro (16-12); s.t. 44’ m. Moreno tr. Susperregui (16-19); 50’ cp. Chiti (19-19); 52’ m. Artal tr. Chiti (26-19); 59’ cp. CIV (26-22); 61’ m. Moreno tr. Susperregui (26-29); 70’ m. Artal tr. Chiti (33-29); 80’ m. Gatta tr. Chiti (40-29); 80’+2 m. Castelnuovo tr. Susperregui (40-36);

Unione Rugby Firenze: Biagini T.; Lo Gaglio P. (80’ Venturi), Di Puccio (62’ Lo Gaglio F.), Menon (c), Bastiani (1’ Mattoccia); Chiti, Gomez Artal; Baggiani (80’ Formigli), Burattin (70’ De Castro), Gatta; Pracchia, Cozza (48’ Touires); Trechas, Gozzi (77’ Manigrasso), Vicerdini (48’ Biagioni).

Allenatori: Luigi Ferraro, Daniel Lo Valvo.

Civitavecchia Rugby Centumcellae: Alegiani; Santoro, Vender, Vella, Levantaci (71’ Tremulo); Susperregui, Robazza (71’ Borgna); Duca (c), Asoli, Auriemma; Manuelli (64’ Fraticelli), Bollo; Moreno (64’ Cusimano), Castelnuovo, Nicita (71’ Tichetti). A disposizione: Battaglini, Centracchio, Simeone.

Allenatori: Damiano Lo Greco, Stefano D’Angelo.

Arbitro: Alberto M. Pellegrino (RE). AA1: C. Castagnoli (Li). AA2: M. Cennini (Pg).

©RIPRODUZIONE RISERVATA