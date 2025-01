I biancorossi di nuovo alla prova e pronti a dimenticare la partita contro il Roma Rugby Olimpic, scontro perso davvero male, questa volta in campo amico contro L’Aquila.

La partita di andata finì con la vittoria per i biancorossi per 33 a 31 e con un aquila in rimonta negli ultimi minuti ma la forza di coesione dei civitavecchiesi resse bene fino alla fine.

Squadra da sempre ostica, gli aquilani, vorranno fare lo scherzetto ai civitavecchiesi, certo è che negli incontri precedenti i due team hanno sempre combattuto dando vita ad incontri davvero tirati e pieni di adrenalina.

Sarà come di consueto un incontro intenso e tirato fino alla fine, con entrambe le squadre che lotteranno per la vittoria.

Il lavoro della settimana sarà cruciale per correggere gli errori e presentarsi al meglio davanti al pubblico amico.

Stefano D’Angelo Direttore Sportivo del Rugby Civitavecchia: «Per la partita di domenica siamo chiamati a riscattare immediatamente la brutta prestazione contro la Rugby Roma. Ci aspettiamo dai ragazzi un sussulto di orgoglio e la dimostrazione della grande qualità del gruppo oltre che naturalmente del lavoro svolto fin ora. Il nostro sport è impietoso nel punire distrazioni e cali di tensione che evidentemente sono il limite di questa stagione. La squadra è unita e compatta, il gruppo creato quest’anno è indubbiamente il migliore degli ultimi anni e la coesione tra i ragazzi è eccellente, lo staff è competitivo e di grande qualità. Il capo allenatore Umberto De Nisi è tecnico di lunga esperienza e con queste caratteristiche saprà uscire da questo momento di temporanea difficoltà. Lo si può fare già contro l’Aquila Rugby favoriti anche dal turno casalingo. La società in tutti i suoi elementi crede fortemente nel progetto avviato quest’anno su cui sono concentrate le attenzioni di tutto il Crc».

