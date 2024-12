È finito 1-1 il posticipo della Coppa Lazio di Prima Categoria, gare di andata degli ottavi di finale della competizione regionale tra Atletico Capranica e Anguillara. Botta e risposta nella ripresa con la rete degli ospiti siglata da D’Amico al 18’ e la replica di bomber Moretti che ha segnato su calcio di rigore al 25’. Poi tentativi su entrambe i fronti d’attacco per cercare di incamerare la vittoria ma il risultato non è più mutato. Capranica in campo con diverse seconde linee che hanno avuto meno spazio in campionato dove la formazione di mister Moroni sta facendo corsa a sé verso la vittoria finale nel girone A. Giochi qualificazione che saranno decisi nel retour match in programma ad Anguillara il prossimo 13 marzo. Questo il quadro completo dei risultati nella griglia dell’andata degli ottavi di finale: Almas Roma-Lanuvio Campoleone 0-1, Belmonte Castello-Semprevisa 0-1; Città di Sonnino-Amatori Vallernaio 1-1; Nova 7-Valle del Salto 4-0; Red Tigers-Dinamo Roma 0-1; Soratte-Pianoscarano 0-4; Tor dei Cenci-Castrum Monterotondo 1-3; Atletico Capranica-Anguillara 1-1. A parte Nova 7 e Pianoscarano non è trascurabile nanche il vantaggio del Castrum Monterotondo. Per il resto la situazione è di grandissimo equilibrio in tutte le altre cinque sfide.

