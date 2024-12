Torna al successo la compagine femminile del Ladispoli, che ha battuto in casa Frascati per 5-2. Il 9 giugno il ritorno , partita fondamentale per le ragazze di Iovine, che vogliono proseguire nella Coppa Lazio.

La gara ha visto prevalere la formazione di casa, che pur in mancanza del portiere, ha schierato una giocatrice a difendere i pali.

Tripletta di Martina Assab(nella foto) e reti di Antonini e Angiolini che hanno permesso alla compagine della presidente Sabrina Fioravanti di festeggiare.

In campo si è visto un Ladispoli combattivo, sempre in partita, che ha dominato sulle castellane. Le azioni più significative della gara sono di marca rossoblu, con la tripletta della giovanissima Assab.

«Abbiamo disputato una bella partita, vincendo con merito, e proponendo novanta minuti in cui siamo state brave ad amministrare la partita. Nonostante il periodo, con molte compagne impegnate negli studi, devo dire che ci stiamo dando tanto da fare negli allenamenti, guidati dalla voglia di far bene e sperare di alzare la Coppa Lazio».

