La compagine Under 17 Elite del Real Fabrica ha terminato la stagione con una sconfitta ai quarti di finale di Coppa Lazio. I biancoazzurri hanno ceduto per 4-2 sul campo della fortissima Lazio in quello che era di fatto uno spareggio per approdare alle semifinali. Per il Real reti di Chiovelli e Malatesta. Un’incredibile stagione per i ragazzi di mister Luca Lucchetti, che nonostante l'eliminazione dalla Coppa Lazio, hanno dimostrato una crescita esponenziale. Un match combattuto fino all'ultimo, che però non è bastato ai ragazzi di mister Lucchetti per conquistare l'accesso alle semifinali di Coppa Lazio.

Questo il comunicato del club: “Nonostante l'eliminazione, la stagione dei nostri ragazzi è da considerarsi più che positiva. Oltre agli ottimi risultati ottenuti in campionato, si è potuta ammirare una crescita esponenziale a livello tecnico, tattico e soprattutto caratteriale. Un plauso a tutti i ragazzi per l'impegno, la dedizione e lo spirito di squadra dimostrati durante tutto l'anno. Un ringraziamento speciale va al mister Lucchetti e il suo staff per il lavoro prezioso e per aver saputo tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore. Con questa partita si conclude la stagione per le categorie agonistiche del Real Fabrica. Un anno decisamente positivo, dove tutte le squadre hanno raggiunto i propri obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ora è tempo per tutti i ragazzi e mister di godersi un meritato riposo. Ci si ritroverà carichi e motivati per una nuova, incredibile e intensa stagione targata Real Fabrica”.

