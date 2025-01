Sono state due serate felici per le squadre locali che sono tornate in campo per la prima giornata di ritorno dei gironcini della prima fase della Coppa Lazio di serie C2. Andando in ordine temporale, a scendere in campo per primo è stato l’Atletico Civitavecchia, che ha ricevuto al San Liborio Stadium il Ronciglione. La gara sembra di quelle da non prendere con la massima attenzione, ma alla fine si è rivelata particolarmente complicata, con la squadra di Simone Tangini che ha risolto la questione solo nel finale, vincendo per 6-5. Di fronte ai gialloblu c’era l’ultima forza del girone B, ma le carte in tavola, come spesso succede in Coppa, sono state ribaltate. Infatti i civitavecchiesi hanno dato vita, forse, ad uno dei peggiori primi tempi della stagione, mentre gli ospiti, scesi in campo con determinazione, hanno approcciato meglio l’incontro ed hanno chiuso la prima metà di gara avanti per 3-1, con errori marchiani dei padroni di casa in occasione di tutte e tre le realizzazioni. Nell’intervallo mister Simone Tangini ridisegna completamente la squadra, che rientra in campo con la concentrazione giusta, come si è visto nel corso di tutta la stagione. E così le cose cambiano notevolmente, con i giocatori che fanno scendere il livello del nervosismo e dialogando tra di loro costruiscono la rimonta. Ma nel finale un altro errore della difesa permette al Ronciglione di pareggiare, e così ci deve pensare di cattiveria bomber Patrizio Maggi sotto porta a segnare il gol decisivo per la conquista dei tre punti. Le altre reti sono di Luzzetti, che ha messo a segno una doppietta, Smeraglia, Leone e Todaro. Grazie a questa vittoria l’Atletico ottiene l’accesso alla seconda fase della Coppa Lazio con una giornata d’anticipo ed ora potrà concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato per le prossime settimane, visto che sabato ci sarà un’altra sfida casalinga, quando arriverà la visita del Fabrica.

Ed è stata una buona settimana anche per il Quartiere Campo Oro, che balza in testa alla classifica del proprio gironcino grazie al secondo successo di fila nel torneo. Al Vittorio Tamagnini i gialloverdi hanno ottenuto tre punti grazie al 5-2 ai danni del Vignanello. Anche qui non è stato per niente semplice imporsi per il quintetto di Umberto Di Maio, che ha dovuto fare a meno, ancora una volta, del capitano Luca Bellumori. Il primo tempo è avaro di emozioni e sono pochi gli appunti da segnalare. I padroni di casa si caricano di falli e questo consente agli ospiti di poter beneficiare di un tiro libero, che viene però calciato alto. Così come accaduto per l’Atletico, l’intervallo è salvifico ed al rientro in campo è tutta un’altra partita. A pensarlo è soprattutto Ivan Saraceno, che si prende sulle spalle la squadra e realizza tre reti in sette minuti. A far impazzire il pubblico è soprattutto la seconda rete, con una punizione potentissima sul secondo palo. Ma quando tutto sembra in discesa, il Vignanello torna in partita, schierando il portiere di movimento e riducendo ad uno i gol di differenza con due segnature. Nel finale è nuovamente Qco, con la galoppata di Vaitovich, che allunga nuovamente i margini, e la rete da porta e porta del portiere Cleri, con gli avversari tutti sbilanciati per tentare la clamorosa rimonta. Quindi una settimana felice per le due squadre civitavecchiesi, con il Quartiere Campo Oro che sale in vetta alla classifica, proprio ai danni del Vignanello, con una possibile doppietta delle squadre locali per ottenere l’accesso al secondo turno

