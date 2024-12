Si terrà sabato e domenica al Palazzetto dello Sport di Granarolo dell’Emilia (BO) la 17esima edizione della Coppa Italia FIK, gara riservata ai finalisti delle varie selezioni regionali delle classi giovanili dei Ragazzi-Speranze .

Alla finale di Bologna sono iscritti circa 1700 atleti in rappresentanza di quasi 150 società che si cimenteranno nelle due specialità del kumite e del kata . Per molti di questi giovani atleti sarà l'esordio in campo nazionale e l'emozione farà sentire il suo peso: foltissimo sarà il pubblico presente formato da genitori, fratellini e da qualche nonno tutti pronti a tifare, in maniera educata e rispettosa , per i propri beniamini .

La formazione civitavecchiese, composta dai ragazzi della Meiji Kan di Via Terme di Traiano e della Hayashi-ha di San Gordiano, è già pronta alla partenza con l’auspicio di vivere una bella giornata di sport e magari, di ottenere qualche buon piazzamento.

Guidati dai maestri Virginia e Stefano Pucci e ragazzi locali riceveranno tutta l’assistenza tecnica e logistica necessaria per tener alto, anche in questa occasione, lo sport della nostra città come già hanno saputo fare, il mese passato, i ragazzi più grandi nei Campionati Italiani di Montesilvano (PE).

Gli atleti qualificati della Meiji Kan sono Giada d'Oro, Marika Manna, Lara Agugliaro, Edoardo Scala, Eugenia Nardella, Manuel Giammusso, Sasha Feoli, Matteo Diassise, Gaia Caruso e Christian Caruso.

La Hayashi-Ha di San Gordiano sarà rappresentata da Tommaso Urso, Giulia Maresca, Gaia Pazzaglia, Damiano Urso, Alessandro Medda e Myriam Danise .

©RIPRODUZIONE RISERVATA