Il Comitato Regionale della Lnd nella giornata di oggi ha reso noti gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia regionale di Eccellenza. Il Civitavecchia Calcio se la dovrà vedere con la W3 Maccarese, affrontata solo domenica con vittoria dei bianconeri per 2-1. Quindi per l'undici di Raffaele Scudieri arriverà subito l'occasione di riscattarsi proprio contro la squadra di Fiumicino, comune da cui proviene proprio il tecnico. L'andata si disputerà mercoledì al Tamagnini, mentre il ritorno è stato calendarizzato per il 6 dicembre al “W3 Stadium”. Per la terza volta su tre Serpieri e compagni giocheranno in casa l'andata. In entrambi i casi calcio d'inizio alle 14.30.

