Sulla strada del Città di Cerveteri c’è il Fiano Romano, per la prima gara di Coppa Italia Promozione, la cui qualificazione in caso di pareggio avverrà ai titi di rigore. Si affrontano due squadre che fino a qualche mese fa lottavano per non retrocedere dall'Eccellenza, cosa poi accaduta e domani mattina alle ore 11 allo stadio “Galli” si confronteranno per contendersi il passaggio del turno. I verdeazzurri dovrebbero essere al completo, Superchi ha recuperato quasi tutti, tranne Romano che ha leggere contratture. In avanti Moretti potrebbe partire da titolare, mentre Toscano che in settimana ha avuto qualche piccolo problemino muscolare non si sente di rischiarlo il tecnico cerite, che ancora non ha sciolto le riserve sulla formazione da schierare. Il presidente Andrea Lupi chiama la tifoseria per la prima gara della stagione, la gara secca di coppa. «Spero che ci sia tanto pubblico, ma ne sono sicuro. Ne approfitto anche per dire che è partita la campagna abbonamenti, pertanto anche domenica (oggi, ndr) sarà possibile chiedere la tessera. Dai tifosi ci attendiamo un aiuto concreto e forte dopo gli sforzi che stiamo facendo per tenere in alto il nome del Città di Cerveteri».

Dunque, i cervi vogliono partire con il piede giusto, regalando subito una vittoria ai tifosi, oggi presenti in gran numero.

