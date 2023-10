Debutto con sconfitta casalinga per la Futsal Academy in Coppa Italia. All'Ivan Lottatori i nerazzurri hanno perso per 6-2 contro l'Ardea nell'andata del primo turno. È stata una gara in cui la squadra di Umberto Di Maio c'è stata dentro per tutto il primo tempo, terminato sul 3-2 per gli ospiti. Ma nella ripresa, con i padroni di casa ancora alle prese con diversi infortuni, per Giovani e Mondelli nel corso dell'incontro, a cui si è aggiunto il forfait per influenza per Mancini. Le reti della Futsal portano la firma di Pernelli. «Avevamo di fronte un'ottima squadra - afferma mister Umberto Di Maio - giocarci contro con la rosa al completo era già complicato di suo, figuriamoci con i problemi che abbiamo avuto. Nella ripresa abbiamo dato spazio soprattutto agli under».

