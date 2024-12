Sconfitta pesante per 4-0, quella subita dal Cerveteri sul campo della Pescatori Ostia. Una debacle che lascia molti interrogativi. I cervi sono stati eliminati dalla Coppa Italia, giocando una gara senza idee e priva di carattere. Netta la differenza tra le due compagini, che tra quindici giorni si rivedranno in campionato, sullo stesso campo dove gli uomini di Gabrielli hanno collezionato una prova al di sotto delle loro possibilità.

La doppietta nel primo tempo di Franci, e il gol di Valentini di Grappassoni, permettono ai padroni di casa di festeggiare e di continuare il percorso della coppa.

I verdazzurri sono più vivi nella ripresa, con Giannella che sfiora il goal da posizione ravvicinata, e con Piano e Giustini che ci provano dalla distanza.

Per il resto una gara a senso unico, che ha evidenziano alcune lacune degli etruschi, che dovranno tornare sul mercato.

Non era facile giocare su un campo stretto e di terra battuta, ma non è un''attenuante che può giustificare una prestazione incolore. Domenica inizia il campionato, si comincia a fare sul serio, al Galli arriva il Palocco, contro il quale serve una vittoria per iniziare con il piede giusto.

Per capitan Piano e compagni sarà una settimana intensa, dove occorrerà avere la concentrazione giusta per arrivare al match carichi di motivazioni per cancellare il brutto scivolone di Ostia .

Poche parole per commentare la sconfitta di Coppa Italia. Per mister Gabrielli una debacle che ci può stare.

«Loro sono sono più bravi di noi, hanno una squadra di gente che da anni fa queste categorie, noi chiaramente siamo giovani e meno esperti - ha riferito l'allenatore - . È una sconfitta giusta, nulla da dire. Da loro, con quel campo, è difficile fare punti. La mia squadra è giovane, ha bisogno di tempo per amalgamarsi e quindi per trovsre la dimensione giusta c'è da lavorare. Sconfitte come quella di domenica vanno prese per farci migliorare, solo così potremo capire dove c'è bisogno di intervenire».

Nel mentre, dopo il ko, si sono aperti alcuni interrogativi, relativi agli interventi da fare nel rafforzare la squadra. Il club cerca almeno tre elementi per ogni reparto, ma l'urgenza da superare è in un'attaccante, che occorre come il pane.

Con il campionato alle porte, domenica si parte, per evitare il pericolo di incombere in spiacevoli sorprese, ci sono degli innesti da fare.

I tfosi, come ovvio, sono rimasti amareggiati dalla prima uscita ufficiale, consapevoli che non sarebbe stata una passeggiata la trasferta lidense. E sul cammino dei verdeazzurri, come detto, ci sarà il Palocco. Obiettivo, partire con una vittoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA