Allo stadio Ivano Fronti il Santa Marinella batte 3-2 il Fregene e stacca il pass per i 16esimi di Coppa Italia. Iniziano bene i padroni di casa che al 3' vanno vicini al gol con Tabarini che in girata sfiora il palo. All'8' il Fregene passa in vantaggio, in mischia il.portiere Giustiniani sfiora con i pugni il pallone che colpisce il compagno di squadra Gallitano e la sfera rotola in rete. Al 10' ancora Tabarini con un rasoterra mette di poco al lato. Al.15' Cedeno viene clamorosamente atterrato in area e tra le proteste del pubblico l'arbitro non fischia il netto rigore. Al 20' i locali trovano il pareggio con una incornata in area di Gallitano, ma al 29' Davi dal limite lascia partire un siluro che si insacca alla sinistra del portiere. Al 35' della ripresa il Santa Marinella trova il pari grazie ad un fendente di D'Aguanno che due minuti dopo su calcio piazzato porta in vantaggio i suoi. Con questo risultato il Santa Marinella accede al turno successivo. «Abbiamo giocato - commenta mister Cafarelli - una partita tutto cuore. Sopratutto nel secondo tempo i ragazzi hanno mostrato il loro carattere combattente. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara casalinga di campionato perche dobbiamo recuperare quattro punti alla capolista».

