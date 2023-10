Splendidi risultati per le squadre del Dlf in occasione della Coppa delle Province Aics andata in scena lo scorso fine settimana a Grosseto. Bella affermazione per la formazione composta da Tania Salvi, Cecilia Arduini e Giordano Guccione nel torneo Esibizione riservato a giocatori classificati Fitp fino ad un max di 4.1. Ottimo secondo posto per i gruppi che hanno partecipato al torneo “Mai classificati”, con Stefano Bovo, Davide Crocicchia, Younes Mikdam, Sabrina Bomba, Stefania Cioffoletti e Mentonelli Graziana. Tanta la soddisfazione per il maestro Paolo Corrao, che ha guidato i ragazzi verso questi importanti risultati.

