Altre novità dal mercato dilettantistico per quanto riguarda le panchine della Prima Categoria. Tasselli quasi tutti completati per la Prima Categoria con l’annuncio più importante delle ultime ore legato alla nomina di mister Stefano Sergi sulla panchina del Pianoscarano al posto del tecnico De Mattia. Pianoscarano che sino all’ultimo spererà in un ripescaggio al campionato di Promozione che al momento appare però lontano visto i pochissimi posti disponibili. Tutto dipenderà dalle iscrizioni o eventuali rinunce di qualche team di Eccellenza e Promozione ma tutto si comprenderà soltanto a fine luglio al momento della scadenza delle iscrizioni ai prossimi campionati. Tornando alla composizione delle guide tecniche delle formazioni di Prima Categoria restano ancora da ufficializzare le conduzioni dei team del Bagnaia, dell’Ischia di Castro e del Valentano. Per il resto tutto deciso con queste ufficializazioni già avvenute: Atletico Cimina (Brunelli, confermato), Carbognano (Pupi, confermato), Castel Sant’Elia (Carloni, nuovo), Fortitudo Nepi (Narcisi, confermato), Fulgur Tuscania (De Paolis, confermato), Grotte Santo Stefano (Frontoni, confermato), Maremmana (Alessandrini, nuovo), Montefiascone (Stuccilli, nuovo), Pianoscarano (Sergi, nuovo), Pro Alba Canino (Raspoli, nuovo), San Lorenzo Nuovo (Goretti, confermato), Vetralla 1928 (Capotosto, confermato).

