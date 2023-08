Continua il percorso netto di Andrea Ancora. Il fischietto ladispolano è stato infatti designato in qualità di quarto uomo per la gara di serie B tra Modena e Ascoli al Braglia.

Al quarto anno in serie C, Ancora è all'ultima stagione qualora dovesse sostenere un anno con alti voti, per poi passare in serie A.

Intanto davanti a 10 mila spettatori si gioca una gara tra due squadre che puntano ai piani alti nel torneo cadetto.

Per Ancora, che è stato scelto per fare la riserva del direttore di gara, è un avvio molto importante.

A luglio, tra l'altro, aveva diretto la gara amichevole tra Roma e Latina, ricevendo i complimenti di Mourinho ascoltati attraverso un canale tv.

