Mercato più che mai aperto in casa Flaminia Civita Castellana, Favl Cimini Viterbo e Sorianese che sono le portacolori della Tuscia nei prossimi campionati di Serie D ed Eccellenza laziale.

SERIE D. Altra importante conferma in casa Flaminia Calcio con il club felice per il nuovo annuncio come appare lampante dal comunicato diramato. “La Flaminia Civita Castellana è lieta di comunicare il rinnovo di contratto di Lorenzo Celentano per il quarto anno consecutivo. L’attaccante romano, classe 2001 , è arrivato nella squadra del presidente Bravini nella stagione 2021-2022, collezionando in totale 74 presenze, condite da 7 gol e 3 assist. Il calciatore si è detto contento di aver trovato l’accordo con il direttore sportivo Stefano Scardala e di essere pronto per ricominciare il campionato con il mister Nofri. Uno dei suoi obiettivi personali per la prossima stagione è quello di entrare nella ristretta cerchia dei calciatori con 100 presenze in rossoblu”.

ECCELLENZA. Novità anche da casa Favl Cimini Viterbo e Sorianese. La società gialloblu annuncia di aver formalizzato l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore Claudio Patrizi. “Prodotto calcistico della Tuscia, l’esterno classe 2004 è cresciuto nelle giovanili della Viterbese e prima di approdare alla Primavera della Ternana, Claudio era al Chieti. Ha chiuso la stagione calcistica 2023/2024 in Serie D, con l’Orvietana Calcio. A Claudio va il nostro caloroso benvenuto, con l’auspicio di una carriera ricca di trionfi in casa gialloblu”.

Una carriera che nonostante la giovane età è stata caratterizzata da due gravi infortuni al ginocchio con altrettanti interventi. Un freno ad una carriera che sembrava destinata verso altre categorie e presenze ai minimi termini nelle ultime due stagioni, ora la voglia di ripartire e di mettersi alla prova con la squadra di casa.

L’esterno classe 2004 Claudio Patrizi

Nelle ultime ore importante novità anche alla Sorianese che si è assicurata le prestazioni dell’esperto portiere Luca Bertollini, classe 2002, le ultime sei stagioni in forza alla Favl Cimini Viterbo dove ha avuto un rendimento di assoluto valore. Bertollini sostituirà il 40enne Alessi che nello scorso campionato ha giocato il girone di ritorno nel campionato di Promozione vinto dai cimini.

Luca Bertollini passa dalla Favl Cimini Viterbo alla Sorianese e giocherà sempre nel campionato di Eccellenza laziale

