Sabato decisamente positivo, anche con una macchia che potrebbe incidere nel percorso, per la Comal Civitavecchia Volley Academy, che ha vinto per 3-0 sul campo del Sales nel quadro del girone A di serie C. Nessun problema a Roma per la squadra di Alessio Pignatelli, che in scioltezza è riuscita a portare a casa una vittoria che la conferma al secondo posto in classifica. «Buona partita - sottolinea il tecnico della Comal Cva Alessio Pignatelli - giocata con pochi errori definitivi. Peccato per l’infortunio a Scarano nel terzo set e speriamo che sia una distorsione lieve (caviglia sinistra, ndr) e che recuperi in tempi brevi». Non resta che sperare che il problema che riguarda l'esperta giocatrice non vada ad incidere soprattutto nella corsa ai playoff e verso l'obiettivo dichiarato dalla società, ovvero quello di provare l'assalto alla Serie B2.

