Altro weekend convincente per la Comal Civitavecchia Volley nel campionato di serie C. A Latina le rossonere non hanno avuto difficoltà a sbarazzarsi per 3-0 del Cosmos.

La gara, come prevedeva la vigilia, non ha avuto grosso carattere agonistico, con il gruppo di Alessio Pignatelli che ha dominato dall'inizio alla fine, riuscendo a prevalere in tutti e tre i parziali, almeno sempre con 10 punti di vantaggio nei confronti delle pontine.

Così il coach civitavecchiese ne approfittato per dare spazio a tutta la rosa, garantendo minutaggio a chi ha avuto meno nel corso delle prime uscite stagionali.

Quindi la Comal difende il primo posto nel girone B ed è pronta a presentarsi al meglio anche in vista nei prossimi appuntamenti, dove la posta in palio, onestamente, sarà più alta rispetto a questo fine settimana.

«Tutte le ragazze si sono fatte trovare pronte - dichiara il coach della Comal, Alessio Pignatelli - abbiamo svolto il nostro compito senza alcuna sbavatura. Da sottolineare l’esordio della classe 2007 Mariagiulia Quintieri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA