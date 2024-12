La Comal Civitavecchia Volley sembra essere tornata quella della scorsa stagione. Netto successo per le rossonere in Serie C. Alla palestra del Marconi Guidozzi e compagne hanno sconfitto per 3-0 il Sales. La vigilia aveva fatto intuire che questa si trattava di una sfida complicata, ma le civitavecchiesi sono riuscite a far capire che, evidentemente, tutti questi scogli non c’erano. La squadra di Alessio Pignatelli è riuscita a imprimere il suo ritmo, eccezion fatta per il primo set, dove ha dovuto combattere fino all’ultima palla per farlo suo. Negli altri due parziali pochi discorsi, con le rossonere che trovano una nuova vittoria e si lanciano verso le parti più nobili della classifica.

«Ho visto una squadra in crescita - commenta il coach della Comal Alessio Pignatelli - primo parziale con troppi errori definitivi ma comunque portato a casa, il resto della partita è andata via velocemente perché siamo stati più attenti. Abbiamo alzato la qualità in battuta e ricezione e abbiamo distanziato notevolmente le avversarie. Siamo felici per questa prestazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA