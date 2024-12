Un 2024 che si è concluso nella maniera perfetta. Fino a questo momento la Comal Civitavecchia Volley non ha mai conosciuto la parola sconfitta nel suo percorso nel campionato di Serie C: undici partite disputate ed undici vittorie ottenute, con un solo punto lasciato per strada sul proprio cammino, già alla prima giornata al Marconi nello scontro diretto contro l’Antares. Ed i punti di vantaggio sul secondo posto, a dire il vero, sono solo tre, perché proprio le romane non hanno lasciato nulla di intentato e dopo quella sconfitta non hanno lasciato più dischi rossi in giro per il Lazio. La squadra di Alessio Pignatelli sembra aver tracciato il percorso migliore per ottenere quel primo posto che consentirà di avere più chance nei playoff e quindi consegnare alla città quella tanto agognate promozione in Serie B2, categoria da cui Civitavecchia manca da un paio di anni. Il discorso playoff sarà molto ricordato nel corso del girone di ritorno, ripensando a quanto accaduto lo scorso anno, quando la seconda posizione registrata in regular season ha consegnato un gironcino più complicato alle civitavecchiesi, a cui bastò il tremendo stop di Colleferro contro la Dea per abbandonare ogni velleità di passaggio di categoria.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora - commenta l’allenatore Alessio Pignatelli - le ragazze si sono integrate ed amalgamate bene. Siamo una squadra che sta acquistando la propria identità e conoscendo i propri limiti ed i propri punti di forza. Chiaro che siamo ad un terzo del percorso e che niente è scontato per cui ogni volta va tutto confermato. Per adesso siamo l’unica squadra di Serie C di tutti i gironi che ha sempre vinto e questo ci rende orgogliosi. Ci siamo goduti qualche giorno di vacanza e ora stiamo ripartendo con tutta l’energia e la passione che ci ha contraddistinto finora».

Uno degli obiettivi più vicini per la Comal è quello della conquista della Final Four di Coppa Lazio, che vedrà sicuramente presente la vincitrice del girone A al termine del girone d’andata. Alle rossonere dovrebbero bastare tre punti in due partite per avere il pass. Il campionato riprenderà il prossimo 11 gennaio, quando Guidozzi e compagne ospiteranno Tuscolano davanti al pubblico dell’istituto Marconi. Un impegno che non sembra particolarmente ostico per un gruppo che ha dimostrato di non andare in difficoltà e, paradossalmente, il vero avversario a volte è proprio la Comal, quando si rilassa contro squadre di livello inferiore. Il girone d’andata si concluderà sabato 18 gennaio con la sfida di Mentana contro la Spes, che dovrebbe rappresentare qualche difficoltà in più. E poi si spera di giocare anche a fine mese, quando ci sarà la Final Four di Coppa Lazio, con semifinali sabato 25 gennaio e finale il giorno successivo.

