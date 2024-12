È un periodo abbastanza tranquillo quello della Comal Civitavecchia Volley Academy nel campionato di serie C, in attesa che arrivi il momento culmine della stagione, con le arancionere che sperano di conquistare la tanto sognata promozione in Serie B2. A dare ulteriore smalto ad un eventuale salto di categoria è che stiamo parlando di un gruppo per nulla avanti nella sua esperienza e nella sua età media, con tante giovani che si stanno mettendo in mostra. Dal punto di vista prettamente agonistico le cose da dire sono poche. Infatti le ragazze dirette da Alessio Pignatelli hanno accumulato un ritardo di otto punti dalla capolista Lazio, la quale, incredibilmente, figura ancora a punteggio pieno. Allo stesso tempo Guidozzi e compagne sono a +11 sulla terza forza del raggruppamento, ovvero Volley Friends. Quindi è naturale che il pensiero delle arancionere possa essere già votato ai playoff, che saranno ad appannaggio delle prime tre, vista la scarsa possibilità di ricucire lo strappo con la Lazio, ricordando che le prime classificate avranno dei vantaggi negli spareggi di fine stagione per ottenere l’accesso alla B2. Solo due le sconfitte per le tigri, che hanno un gruppo, come già detto, decisamente giovane, supportato dalle “sorelle maggiori” Guidozzi e Scarano. Basti pensare che dopo di loro c’è De Benedictis, non proprio una veterana, in quanto classe 2005. Ottenere la tanto auspicata promozione in Serie B2 potrebbe essere il volano per la crescita tecnica dei tanti prospetti che si sono messi in mostra sotto la gestione Pignatelli. Dando uno sguardo all’attuale situazione, tanto per iniziare a capire cosa potrebbe accadere, ad oggi nel gironcino Cva affronterebbe Tor di Quinto e Dea Volley, entrambe terze nei rispettivi raggruppamenti, tra seconda metà di maggio e inizio giugno. Solo la prima accederà alla finalissima, contro la seconda del gironcino che al momento vede presenti Lazio, Frascati e Fenice.

«Si va avanti così con questa situazione - spiega Pignatelli - il secondo posto è abbastanza credibile, i valori che abbiamo visto fino a oggi sono questi. La terza classificata è abbastanza distante, per cui penso che confermeremo il nostro secondo posto. È chiaro che da qui alla fine della stagione cercheremo di limare qualche dettaglio, di fare attenzione ad alcune situazioni tattiche e a migliorare alcune situazioni tecniche individuali, che ci permettono di giocare un pochino meglio».

