A quattro giornate dal termine del campionato di Terza Categoria il Quartiere Campo Oro piazza un sorpasso che può diventare decisivo per i giochi del primato finale. La compagine di Civitavecchia ha sbancato per 3-1 il campo del Trevignano ed ha approfittato alla grande del pari esterno del Real Tolfa bloccato sul 2-2 nella trasferta contro il Football Team Falisca. Ora Quartiere che è salito a 58 punti e Real Tolfa che segue ad una lunghezza. Decisive saranno le prossime tre giornate con la neo capolista che è attesa dal match casalingo di domenica con il Tessennano, poi dalla trasferta proprio con il Team Falisca e all’ultimo turno il match interno con il Corchiano. Per il Real Tolfa invece ci sarà il match interno di domenica con il Corchiano, la trasferta con il pericoloso Tarkna Tarquinia, terzo in graduatoria e all’ultimo turno il match casalingo con il Tuscia United, quarta forza del girone. Calendario che sulla carta si preannuncia leggermente più semplice per la nuova battistrada. Nelle altre gare dello scorso fine settimana la sfida tra Corchiano e Tarkna è stata rinviata per un grave lutto che ha colpito la dirigenza corchianese, per il resto è saltato completamente il fattore campo visto i successi esterni del Tuscia United per 3-1 sul campo del fanalino di coda Vetriolo, per 3-0 del Csl Soccer a Viterbo contro il Viterbo Fc e del Blera passato per 3-1 in casa della Leocon. Unico successo interno quello del Tessennano che ha vinto a domicilio per 2-1 con l’Amatori Allumiere. Il quadro completo del prossimo turno è il seguente: domani alle ore 16 Blera-Viterbo Fc, Tuscia United-Tarkna Tarquinia, Vetriolo-Leocon. Alle 18 Amatori Allumiere-Football Team Falisca. Domenica alle 16 Csl Soccer-Trevignano, Quartiere Campo Oro-Tessennano e Real Tolfa-Corchiano.

