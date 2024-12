CIVITA CASTELLANA - La Flaminia Civita Castellana comunica di aver completato il tesseramento di Lorenzo Paramatti, difensore classe 1995 e figlio dell'ex calciatore Michele Paramatti.

Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Bologna, Paramatti ha debuttato tra i professionisti con il Siena, in Serie C, nella stagione 2015-2016, totalizzando 15 presenze. Negli anni successivi, sempre in Serie C, ha vestito le maglie di Santarcangelo, Gubbio, Pro Piacenza e Rimini.

Dopo le esperienze tra i professionisti in Italia, il difensore centrale si è trasferito all'estero. In Romania, ha giocato con l'ACS Poli Timisoara e l'FC U Craiova, entrambe squadre di Serie A. Nella scorsa stagione, Paramatti è approdato al Maccabi Petah Tikva, club militante nella massima serie israeliana.

Il Direttore Sportivo Scardala ha messo a segno un colpo di grande livello, offrendo a Federico Nofri un giocatore con oltre 201 partite tra i professionisti. Durante questi giorni di ritiro, Paramatti ha già avuto modo di ambientarsi e oggi farà il suo esordio con la maglia rossoblù nell'amichevole contro la FC Viterbo.