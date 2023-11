La maggior parte dei campionati di pallavolo giungono in questo fine settimana alla sesta giornata con diverse squadre della compagine Asd Pallavolo Civitavecchia impegnate su vari campi. Alle 16 il Palazzetto Insolera-Tamagnini ospita l’incontro tra l’Etruria Volley civitavecchia e l’Eur Volley nel campionato maschile di serie D. L’impegno più significativo è quello della 3epc Asp Civitavecchia nel campionato femminile di serie C; il sestetto allenato da Giovanni Guidozzi riceve oggi alle 18 davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini l’Asd Ascor Volley, squadra romana diretta rivale delle civitavecchiesi. Guidozzi è prudente sull’avversario e al tempo stesso determinato a conoscere sempre di più le reali ambizioni della propria squadra: «L’Ascor è una squadra difficile da decifrare, ha vinto tre partite su quattro e sicuramente è una squadra che vale, equilibrata anche se senza un vero cavallo di battaglia. È una partita molto importante per noi perché ci darà un’indicazione sul tipo di campionato che possiamo fare: se siamo in grado di vincere partite difficili come quella di oggi potremo pensare di fare un passo in più rispetto alle prospettive di inizio anno». L’obiettivo dichiarato dell’Asp Civitavecchia è la salvezza, ma l’eventualità dei playoff sullo sfondo e in lontananza c’è.

Per la compagine sportiva civitavecchiese la settimana è iniziata all’insegna della vittoria con l’under 16 femminile del tecnico Sorrentino che martedì hanno conquistato tre punti nella cornice del Palasport Insolera-Tamagnini, imponendosi per 3-0 sulla Polisportiva Vetralla.

