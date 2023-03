Sport

CNRT, Farassino: «Un anno intenso»

VELA. Il Circolo Nautico Riva di Traiano dopo le tre splendide giornate di sole dedicate agli Este 24 chiude la stagione agonistica. Tante le regate svolte, ben 10 portate a compimento, finite con la grande festa delle ‘‘1000 Vele per Garibaldi’’. «Terminato questo straordinario ciclo colmato da numerosi successi siamo già pronti per rimetterci in gioco»