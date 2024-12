Non sarà per niente scontato vincere per la Comal Civitavecchia Volley nell’ultimo turno prima della lunga sosta per le festività di fine anno. Il gruppo di Alessio Pignatelli sarà di scena alle 19 a Roma per il match contro Sempione. Dall’altra parte della rete Guidozzi e compagne avranno una squadra che, nel corso della stagione, nonostante sia al quinto posto, ha perso sorprendentemente contro avversarie come Dream Team e Mentana, riuscendo comunque ad entrare nel giro delle migliori. Tutte le ragazze sono a disposizione di coach Alessio Pignatelli. «Sempione attualmente si trova al quinto posto, quindi non è una squadra da sottovalutare - dichiara la schiacciatrice-opposto Cristina Camilli - noi abbiamo dimostrato più volte di non mollare mai e questo è uno dei punti di forza del nostro gruppo. Quindi andiamo a giocare questa partita concentrate come sempre sull’avversario, ma consapevoli del nostro valore». Con un’altra vittoria sarebbe sempre più vicino un altro obiettivo stagionale per le rossonere, ovvero la partecipazione alla Coppa Lazio. Ma questo torneo, che non inficerà sulla promozione eventuale in serie B2, come sarebbe affrontato dalle civitavecchiesi? Rappresenterebbe un obiettivo importante o sarebbe solo un’occasione per allenarsi e conoscere alcune delle protagoniste dei playoff? «Sicuramente partecipare alla Final Four di Coppa Lazio è un motivo in più per essere orgogliosi del nostro percorso - conclude Camilli - perché significa che nella prima parte della stagione abbiamo lavorato bene. Tuttavia il nostro obiettivo principale è ancora lontano e la Coppa Lazio rappresenta una possibilità per confrontarci con le migliori squadre in vista dei playoff. Perciò se dovessimo qualificarci, daremmo il massimo per cercare di vincere questo trofeo».

