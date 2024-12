Sette vittorie su sette e cammino quasi perfetto. La Comal Civitavecchia Volley Academy prosegue nella sua tabella di marcia verso il primo posto del girone B di serie C.

Le arancionere hanno vinto senza grossi problemi per 3-0 sul campo del Dream Team, espugnando Roma in un match durato poco più di un’ora.

La vittoria non è mai stata in discussione, con le padrone di casa che non sono mai andate oltre i 15 punti a set.

La vittoria consente al gruppo di Alessio Pignatelli di rimanere attaccato alla Lazio, che continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio sulle tigri.

La squadra ha dedicato questo successo a capitan Guidozzi, che per i prossimi due mesi guarderà le proprie compagne di squadra solamente dagli spalti.

«Abbiamo giocato una buona gara con tanta determinazione - afferma coach Alessio Pignatelli - e così siamo riusciti ad ottenere questa nuova vittoria. La nostra battuta ha fatto la differenza. Sono rimasto soddisfatto della prova delle ragazze e di aver fatto bene in questo fondamentale».

