Torna nelle scuole dell’infanzia il progetto "Crescere in movimento: il gioco motorio per lo sviluppo delle attività motorie di base nella scuola dell'infanzia". Lunedì 5 febbraio il team delle "Dottoresse dello sviluppo" dello studio di logopedia, neuropsicomotricità e psicologia LocoMotiva, Martina D'angelantonio, Tiziana Coco, Claudia Cappelloni, Manuela Moiraghi e Chiara Molini, e le tecniche sportive della Civitavecchia Volley Academy Veronica Guidozzi ed Elisa Costa, porteranno 8 ore di gioco motorio in ciascuna delle 14 classi dell'Istituto Comprensivo Don Milani nei plessi Don Milani, Borlone, San Liborio e Teresa di Calcutta.

Il progetto si declinerà in molte attività: balli, imitazione motoria, percorsi di movimento, giochi di cooperazione.

"Crescere in movimento" è arrivato nelle scuole dopo la pandemia da un'idea della Responsabile di LocoMotiva Dott.sa Martina D'angelantonio.

Supportata dai Presidenti CVA Viviana Marozza e Giorgio Piendibene, dalla dirigente scolastica Laura Superchi e da quest'anno anche dal Comune di Civitavecchia, il progetto mette al centro il bambino, il suo sano sviluppo psicomotorio e le capacità motorie di base.

«Siamo felici di essere di nuovo insieme per il progetto Crescere in movimento, fianco a fianco con LocoMotiva- affermano i Presidenti della Civitavecchia Volley Academy Marozza e Piendibene- Da quest'anno le Dottoresse di LocoMotiva saranno affiancate dalle nostre allenatrici Guidozzi e Costa. Crediamo sia un valore aggiunto per entrambi lavorare in sinergia per arricchire la proposta educativa del progetto».

