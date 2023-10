Si conclude domani il Campionato Italiano Moto d’Acqua. Si sta infatti disputando in queste ore a Civitavecchia la quinta e ultima tappa della kermesse tricolore,Grand Prix Civitavecchia Aquabike, organizzata da H2O Eventi e Csr Promotion, sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M.

La gara si sta correndo nella splendida cornice delPorto Storico di Civitavecchia, al Varco Fortezza. Si tratta di un vero e proprio anfiteatro, nel quale si possono vedere da vicino gli oltre 100 piloti iscritti, provenienti da tutta Italia. L’appuntamento con le moto d’acqua è inoltre arricchito dalla concomitantefiera nautica “Vivere il Mare”,in programma a piazza della Vita, al Forte Michelangelo e al Porto Storico.

Il programma della manifestazione prevede nella giornata odierna, dalle ore 9.15 le prove libere con le batterie di qualificazione, a cui seguiranno dalle 11.45 alle 14 le prime manche. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 15. Alle 20.30 sono previste le premiazioni dei “Titoli mondiali europeo ed Italiano Campionato Moto D’Acqua Edizione 2022”.

Domani la giornata si aprirà alle 9 sempre con le prove libere seguite dalle seconde manche (10.30 -13.30). Dalle 14.30 si disputeranno le manche finali, al termine delle quali saranno premiati i vincitori di tappa e quelli degli ambiti titoli italiani di categoria.

«Oltre alla consuete gare - spiega Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica - ci saranno la premiazione dei vincitori del Campionato Italiano 2022 e la consegna del prestigioso premio Top Organizer, che la FIM ha istituito per premiare il miglior evento dell’anno. Nel 2023 il premio va all’evento che si è svolto a Napoli in occasione di una delle prove del Campionato Italiano Moto d’Acqua. Sono estremamente contento di poter evidenziare come il campionato 2023 si sia svolto positivamente e di come tutti gli eventi siano perfettamente riusciti nel pieno della sicurezza e del valore agonistico. Faccio agli organizzatori di Civitavecchia i miei sinceri auguri affinché questa gara segni la degna chiusura di un fantastico Campionato Italiano Moto d’Acqua com’è stato stato quello del 2023».

«La tappa di Civitavecchia - dichiaraGiorgio Viscione, presidente della Commissione Moto d’Acqua FIM - è stata confermata dopo il grande successo dello scorso anno. Saremo inoltre affiancati da un’importante fiera nautica, che ci permetterà di avere ancora più lustro e più pubblico».

«Sabato sera (stasera - ndr) ci saranno le premiazioni dei piloti - commenta Fabio Bertolacci, Delegato Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica - e le aspettative per questo fine settimana di competizioni sono molto alte. Questo appuntamento conferma che il Lazio è una realtà importante per tutti gli sport motonautici».

