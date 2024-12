Seconda candelina per “Civitavecchia si veste d'estate”. L'evento organizzato dalla Civitavecchia Volley Academy si terrà il 26 maggio alla Marina di Civitavecchia. Il torneo di volley S3, giochi e percorsi motori che lo scorso anno si riproponeva di diventare un appuntamento annuale e ha coinvolto circa 200 atleti, quest'anno sarà riproposto dall'associazione per giocare insieme e festeggiare l'arrivo dell'estate. L'obiettivo é di trarre il massimo divertimento in una location adatta come la Marina e di dedicare una mattina dalle 9 alle 12 ai bambini e alle bambine dai 5 ai 12 anni per giocare all'aria aperta. «La manifestazione è stata pensata e voluta dalla CVA per salutare al meglio i mesi più lunghi, quelli passati tra scuola, palestra e le molteplici attività svolte, e dare il benvenuto alla bella stagione. Dopo il successo dello scorso anno - fanno sapere dalla società la Presidente Viviana Marozza e il Presidente Giorgio Piendibene - ci sembrava doveroso offrire ai nostri iscritti, ai giovani pallavolisti del territorio e alla Città tutta, una bella mattinata di sole, mare e sport all’insegna del benessere e della condivisione. L'evento é stato organizzato in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, il Comitato Territoriale Fipav Viterbo, la Croce Rossa italiana sezione di Civitavecchia, la Protezione Civile di Civitavecchia, l'IIS Guglielmo Marconi, LocoMotiva, Comal, Montalto Montaggi e Impresa Sacchetti che ringraziamo per la preziosa collaborazione. La partecipazione dei bambini è libera e aperta a tutti, anche ai non tesserati. Portate con voi solo tanta voglia di giocare. Parola d’ordine: divertimento».

“Civitavecchia si veste d'estate”, già lo scorso anno aveva rivelato la propria delicatezza organizzativa, ha visto anche quest'anno l'operatività a pieno regime di tutto lo staff arancionero ed è pronta ad andare in scena per una bella mattina di sport a due passi dal mare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA