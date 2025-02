Civitavecchia si prepara a vivere un momento storico e di straordinaria emozione: domenica 7 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la nostra città, portando con sé i valori di pace, amicizia e sportività che caratterizzano i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Grazie all’accordo siglato tra il Comune di Civitavecchia e la Fondazione Milano Cortina 2026, la città sarà una delle tappe del grande Viaggio della Fiamma Olimpica, un evento iconico che unirà simbolicamente tutta l’Italia in attesa dell’inizio dei Giochi Invernali. La Fiamma partirà da Roma il 6 dicembre 2025 e raggiungerà la nostra città nella giornata di domenica 7, in un periodo di festa che unirà l’inizio del Natale con il passaggio di un simbolo così forte per tutto il mondo sportivo.

«Il passaggio della Fiamma Olimpica a Civitavecchia rappresenta un’occasione unica per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene -. La nostra città vanta una lunga tradizione sportiva, fatta di atleti di grande valore, di società che da anni promuovono lo sport a ogni livello e di una passione radicata tra i cittadini. Accogliere la Fiamma Olimpica significa celebrare non solo lo sport agonistico, ma anche il suo ruolo educativo e sociale. Sarà un momento di grande unità, in cui tutta la città potrà stringersi attorno a questo simbolo universale, condividendo i valori olimpici di inclusione, rispetto e determinazione».

Il Viaggio della Fiamma è molto più di un semplice tragitto: è un’opportunità per celebrare lo sport e la cultura locale, per mettere in luce le eccellenze del territorio e per lasciare un’eredità che favorisca la diffusione della pratica sportiva e della sostenibilità.

«Invitiamo tutti gli sportivi di Civitavecchia a candidarsi per diventare tedofori e portare la Fiamma attraverso la nostra città - ha affermato Patrizio Pacifico, delegato allo sport -. Questo evento rappresenta non solo un onore, ma anche un riconoscimento per chi ogni giorno si impegna nel mondo dello sport, che sia a livello agonistico o dilettantistico. Essere tedoforo significa portare con sé un messaggio di speranza, di passione e di determinazione, proprio come fanno gli atleti quando scendono in campo. Ci auguriamo che le candidature arrivino numerose e che questa esperienza possa rimanere nel cuore di chi avrà il privilegio di viverla».

Nel complesso, saranno circa 30 i tedofori che avranno l’onore di attraversare la città con la Fiamma Olimpica, e l’amministrazione comunale avrà la possibilità di scegliere uno di essi. Gli altri tedofori saranno espressione dello sport locale, poiché il comitato organizzatore ha sottolineato la volontà di selezionare principalmente atleti e rappresentanti delle discipline sportive di ogni città attraversata dalla Fiamma.

Civitavecchia ha sempre avuto un rapporto speciale con lo sport. La città ha dato i natali a campioni che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, ha ospitato eventi di rilievo e continua a investire nella promozione dell’attività sportiva per tutte le età. Il passaggio della Fiamma Olimpica diventa quindi un simbolo di continuità con questa tradizione e una spinta per guardare al futuro con ancora maggiore impegno nella valorizzazione delle strutture sportive e nel sostegno alle realtà associative che operano sul territorio.

«La politica sportiva che ci separa da questo evento sarà fortemente caratterizzata da questi valori - ha aggiunto il sindaco Piendibene -. Vogliamo che il passaggio della Fiamma Olimpica non sia solo una celebrazione di un giorno, ma lasci un segno tangibile nella nostra comunità. Per questo, lavoreremo per rafforzare le iniziative dedicate ai giovani, per promuovere lo sport come strumento di inclusione e di crescita, e per rendere Civitavecchia sempre più un punto di riferimento per le attività sportive di livello nazionale e internazionale».

Il Comune di Civitavecchia, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni sportive, promuoverà il passaggio della Fiamma attraverso un’ampia campagna di comunicazione, coinvolgendo scuole, giovani e cittadini per far sì che l’intera città possa prendere parte a questo evento irripetibile.

Le candidature per diventare tedofori sono aperte a tutti coloro nati prima del 5 dicembre 2011 e possono essere presentate attraverso il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 ([https://viaggiodellafiamma.milanocortina2026.org](https://viaggiodellafiamma.milanocortina2026.org)), raccontando le motivazioni che spingono a voler portare la Fiamma Olimpica. Le candidature saranno valutate in base ai meriti, all'impegno nella comunità e alla capacità di ispirare gli altri con la propria esperienza.

La Fiamma Olimpica non è solo il simbolo dei Giochi, ma un messaggio di speranza e unità. Civitavecchia è pronta ad accoglierla con entusiasmo e orgoglio, rendendo questa giornata un capitolo indimenticabile della sua storia sportiva e culturale.

