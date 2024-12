Nel weekend si è svolto a Sabaudia il primo meeting nazionale del Centro-Sud. Civitavecchia presente con le vittorie nelle rispettive serie delle Allieve per le gemelle Emma e Mia Tranquilli a consolidare la quarta generazioni di canottieri della famiglia. Tra gli Allievi secondo posto il sabato e terzo nella gara di domenica per Federico Pollera. La Cadetta Alessia Azoitei è quarta, stesso risultato tra i Ragazzi Mariano Bravo. Sofia Bravo al suo esordio è costretta al ritiro a causa della grandinata arrivata proprio in partenza di gara . Nella categoria Master la coppia Roberto Di Luzio e Paolo Savino ottengono un ottimo secondo posto. Per Domenica si ripete con un altro meeting regionale selettivo.

