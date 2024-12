Dopo la pioggia di medaglie conquistate al grande evento del Kim Liù centro Italia svoltosi a Civitavecchia il 21 aprile, la società locale di taekwondo brilla anche nella bellissima cornice del Foro Italico, dove il 31 maggio e 1 giugno si è svolto il più grande evento di combattimento olimpico a livello internazionale Kim e Liù al quale hanno partecipato oltre 1800 bambini dai 6 agli 11 anni provvenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee. I piccoli atleti della Taekwondo Civitavecchia hanno dimostrato di essere competitivi anche a livello internazionale portando a casa nove medaglie: tre splendide medaglie d’oro con Michael Capodieci , Ludovica Thanprayot e Manuel Bussettini, i quali ancora una volta hanno imposto il dominio assoluto nelle loro rispettive categorie, un argento con Eva Pacifico che si è vista sfuggire l’oro di un soffio negli ultimi secondi dalla finale e cinque bronzi con Eleonora Bruno, Anna Lisi, Gaia Quaciari, Valerio Cecoli ed Helena Capodieci che si sono dovuti arrendere in semifinale. Da lodare anche la prestazione di Sabrina Grossano, Angelica Pacchelli, Matteo Monni, Davide Mocci, Davide Del Monaco, Leonardo Stabile, Samuele Montaruli e Maddalena Tagliani che pur non riuscendo ad arrivare a medaglia hanno comunque dimostrato spirito di sacrificio tenendo testa ai loro avversari. Ora la società osserverà un breve e meritato periodo di riposo per riprendere poi a settembre gli allenamenti in previsione delle prossime competizioni sportive.

