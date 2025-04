Possiamo assolutamente considerarla un’ultima spiaggia. Il Civitavecchia deve fare sua la sfida contro la capolista Valmontone per poter continuare l’inseguimento ai playoff nel campionato di Eccellenza. Per la quint’ultima giornata del girone A si scende in campo questo pomeriggio alle 16 contro l’undici allenato dal titolato Guglielmo Stendardo, in un incontro che si potrebbe anche disputare sotto la pioggia, stando a quanto recitano i più popolari siti di meteo in occasione dell’orario della gara. I nerazzurri arrivano dalla tremenda sconfitta nel derby del Rocchi contro il Viterbo, occasione nel quale tutto è diventato nero nell’ultimo quarto d’ora, dove la formazione di Massimo Castagnari si è vista rimontare con due reti dei leoni gialloblu a stretto giro di posta. «Sarà una gara molto difficile – dichiara il direttore sportivo del Civitavecchia, Marco Angelocore – sulla carta improponibile, perché abbiamo avuto tante defezioni Sono due mesi che giochiamo senza 4-5 titolari. Anche gli allenamenti hanno i loro problemi per questo motivo e facciamo fatica a reperire giocatori anche dalla Juniores perché anche lì l’infermeria è piena. Purtroppo abbiamo questo handicap, proprio in questo momento della stagione e tutto diventa un po' difficile. Non siamo ancora al completo, ma qualcosa dovremo riuscire a recuperare. Abbiamo ancora fuori Cruz, così come Funari. In forse ci sono Bianchi e Rei, oltre alle varie problematiche di Laurenti, Pompei e Cataldi. Siamo comunque convinti che possiamo fare bene». Diventa sempre più importante leggere la classifica del girone A, anche perché il match attesissimo di Campo dell’Oro potrà dare ulteriori informazioni su come si concluderà il campionato. Il Valmontone, come detto, staziona al primo posto della classifica ed ha la bellezza di nove punti di vantaggio rispetto alla W3 Maccarese. Non ci sono ancora i margini per la promozione aritmetica, perché, anche se si dovesse andare a +12 a quattro giornate dalla conclusione, cosa che potrebbe avvenire alle 18 di questa domenica, anche se non varranno gli scontri diretti, ma è previsto il classico spareggio in campo neutro, così come capitato proprio alla W3 lo scorso anno contro l’Amatrice Rieti. «Ci sono tutte le possibilità di acciuffare questo secondo posto – riprende Angelocore – mi dispiace che nessuno nota che sono due mesi esatti che non ci alleniamo mai con la rosa completa. Stiamo facendo i salti mortali per cercare di sopperire a questo e non penso che le nostre dirette concorrenti avrebbero avuto gli stessi problemi qualora avessero avuto tutte queste defezioni. I ragazzi stanno facendo anche loro gli straordinari». Il fatto che quella col Valmontone può rappresentare l’ultima spiaggia, è dettato anche dal fatto che dietro insistono le inseguitrici, Tivoli, Viterbese ed Aranova sono tutte a sole due lunghezze dai nerazzurri, che, tra l’altro, hanno perso tutte le gare in trasferta contro queste formazioni. Il team diretto da Massimo Castagnari non può più fermarsi e deve provare a fare percorso netto per strappare punti alla W3. Il Civitavecchia dovrà affrontare, nell’ultimo mese di campionato, Pomezia, Ladispoli, Sorianese e proprio W3 Maccarese. Di contro, la seconda della classe se la dovrà vedere sul campo della Rieti questa domenica, e poi Boreale, Colleferro, Aranova e poi l’ultima al Tamagnini. Il Civitavecchia ha un percorso che sembra più agevole, ma avrà sulla propria strada anche squadre impegnate nella lotta per la salvezza. Sembrerebbe più tosto il calendario della W3, ma che ha davanti a sé soprattutto formazioni che hanno poco da giocarsi nel rush finale del torneo. «Le partite sono state e saranno tutte difficili – conclude il ds Angelocore – noi ne abbiamo di complicate, ma lo stesso sarà anche per la W3, perché avrà il Colleferro. E noi abbiamo squadra che stanno lottando nei piani bassi, come il Pomezia, che è una squadra fortissima ed allo stesso tempi insabbiata nella lotta per evitare i playout. La Sorianese ha bisogno ancora di qualche punto e con loro andremo in trasferta. Quest’anno non ho mai notato una partita facile». Civitavecchia-Valmontone sarà arbitrata da Nello Francesco Farina della sezione di Ostia Lido, figlio d’arte, in quanto il papà Stefano è stato a lungo direttore di gara di serie A. Gli assistenti arbitrali saranno Daniele Conti di Roma 2 e Danilo Giacomini di Viterbo.

