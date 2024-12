Arriva il momento più bello degli ultimi tre anni, ovvero il periodo delle Olimpiadi, ed anche Civitavecchia questa volta sarà presente con quattro personaggi importanti, anche se in vesti decisamente diverse: il pallanuotista Marco Del Lungo, la ginnasta Manila Esposito e il commissario tecnico della Nazionale Foil di windsurf, Adriano Stella proveranno a far ottenere a Civitavecchia qualche medaglia, dopo le delusioni di Tokyo 2020 e il bronzo conquistato da Marco Del Lungo a Rio de Janeiro 2016; a dare il suo contributo, infine, il dottor Giovanni Melchiorri.

E allora partiamo proprio dal pallanuotista Marco Del Lungo, che ha ricevuto la notizia della convocazione dal ct Sandro Campagna lo scorso 8 luglio, anche se c’erano davvero pochi dubbi sulla presenza del campione civitavecchiese, che da anni è il baluardo della porta azzurra, ottenendo anche l’accesso a Parigi tramite l’argento vinto agli scorsi Mondiali di Doha, dove solo ai rigori l’Italia ha dovuto cedere il passo e mancare ancora una volta tramite i penalty l’appuntamento con l’oro iridato, che invece era stato ottenuto a Gwangju nel 2019. Le ultime settimane non sono state per nulla semplici per Del Lungo, che ha dovuto fare i conti con il disimpegno del patron Gabriele Volpi dalla Pro Recco, che ha lanciato nel marasma i giocatori che fanno parte del club ligure e che ora, praticamente, dovranno cercare una nuova sistemazione e, probabilmente, vivere delle esperienze totalmente diverse, sia sul profilo tecnico che economico, rispetto a quelle vissute alla piscina di Punta Sant’Anna. Per il portiere del 7bello si tratta della sua terza Olimpiade, in quello che rappresenta un grandissimo risultato per la nostra città. Infatti la calottina rossa della Pro Recco raggiunge a questa quota Roldano Simeoni e Roberto Calcaterra. Il primo ha disputato Monaco 1972, Montreal 1976 e Mosca 1980, oltre ad aver sfiorato la partecipazione anche a Città del Messico 1968. Il secondo ha vestito l’azzurro ad Atlanta 1996, Sydney 2000 ed Atene 2004. Tutte e tre hanno in comune la vittoria di una medaglia a cinque cerchi. In testa alla particolare classifica c’è Alessandro Calcaterra, che ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi. Marco Del Lungo e il 7bello sono pronti a dare tutto per una medaglia olimpica. Le gare partiranno ufficialmente di domenica, quando alle 15 ci sarà la prima sfida in terra transalpina contro gli Stati Uniti. Poi sul percorso ci saranno la Croazia martedì 30, il Montenegro giovedì 1° agosto, la Romania sabato 3 e la Grecia lunedì 5. Le prime quattro classificate accederanno al tabellone ad eliminazione diretta, dove l’Italia potrebbe affrontare una tra Ungheria, Spagna, Serbia e Australia. Bisogna anche ricordare che i civitavecchiesi e tutti i tifosi dei tre assi locali potranno seguirli tranquillamente in televisione. Obiettivo del 7bello, come dice la tradizione, è quello di portare a casa almeno una medaglia, ma gli amanti della pallanuoto hanno sempre tante aspettative dal gruppo azzurro, che li ha abituati a vivere sempre emozioni speciali.

Dalle piscine alla pedana, dal cloro alla polvere di magnesio per seguire quel che farà Manila Esposito nella ginnastica artistica, alla sua prima partecipazione ai Giochi. È stato un 2024 eccezionale, fino a questo momento per la capitana dell’As Gin, che ha vinto lo Scudetto, proprio con il gruppo di Camilla Ugolini e Manila Esposito, e si è aggiudicata ben quattro medaglie d’oro agli Europei di Rimini. Quindi la sensazione è che ci possano essere ulteriori soddisfazioni per le azzurre, anche se il parco partenti è davvero di splendido valore, da Simone Biles in giù, e le italiane hanno dovuto fare i conti con le defezioni di Vanessa Ferrari e Asia D’Amato. Il debutto di Queen Manila ci sarà di domenica alle 11.40 per le qualifiche individuali e a squadre, con quest’ultima competizione che vedrà la finale martedì 30 luglio alle 18.15. Questo è l’appuntamento più verosimile per vedere le azzurre combattere per una medaglia. Giovedì 1° agosto alle 18.15 ci sarà la finale individuale all around. Per le finali di specialità: il 3 alle 16.30 volteggio, il 4 alle 16 parallele e il 5 alle 12.30 corpo libero e trave. Intanto nel pomeriggio di martedì, a poche ore dall'arrivo a Parigi, la comitiva azzurra ha avuto un incontro con una leggenda del tennis, Rafa Nadal. Le ragazze ne hanno approfittato per immortalare il momento con la regina dei selfie Giorgia Villa. Esposito è stata la prima del gruppo locale ad essere impegnata in un evento ufficiale. Il capitano dell'As Gin è salita in pedana nella classica prova podio, un evento sulla falsariga delle prove libere nella Formula 1. La quattro volte campionessa europea si è cimentata in tutti gli attrezzi, visto che gareggerà anche nell'all around. Esibizioni senza macchie a corpo libero e a trave, mentre a parallele si è concentrata soprattutto sulla prima parte dell'esercizio. Esposito avrà il supporto sugli spalti di tanti tifosi speciali, a cominciare dalla mamma, dal papa, e dai massimi esponenti dell’As Gin, come il presidente Pierluigi Miranda e gli allenatori Camilla Ugolini e Marco Massara, nonostante le numerose difficoltà nel riuscire a procacciarsi dei biglietti per assistere agli eventi. Per il volteggio caduta al primo tentativo ed immediata ripresa al secondo.

Poi c’è coach Adriano Stella, ormai presenza fissa per la Federazione Italiana Vela, questa volta come commissario tecnico della Nazionale Foil, con questa tavola presente per la prima volta ad una kermesse olimpica. Stella seguirà il suo pupillo Nicolò Renna, che negli ultimi appuntamenti internazionali ha sempre fatto bene e si è guadagnato medaglie speciali, che lo hanno fatto conoscere ai non appassionati della disciplina. Adriano Stella è passato anche da Civitavecchia la scorsa settimana e ne ha approfittato anche per transitare alla Lega Navale, dove tutto è nato per lui e dove ogni tanto, quando possibile, organizza dei collegiali con i migliori prospetti azzurri, anche di altre classi. Il calendario degli eventi metterà sott’occhio coach Stella e Renna sin dai primi giorni, cosa che dovrebbe costringerli a non partecipare alla cerimonia di apertura, anche perché questa, ovviamente, si svolge a Parigi, mentre gli eventi per il Foil si terranno nelle acque di Marsiglia. Per le classi velistiche il comitato organizzatore si è sbizzarrito, come abbiamo documentato anche nei giorni scorsi, con Leonardo Fioravanti che lotterà per la medaglia olimpica addirittura in Polinesia. Prime regate già domenica 28 luglio e si proseguirà il 29 e il 30. Mercoledì 31 ci sarà il giorno di riposo e si riprenderà giovedì 1° agosto, ultimo appuntamento prima delle medaglie, che saranno assegnate nella Medal Race di venerdì 2 agosto. Passando all’aspetto televisivo, la Rai ha acquistato 360 ore di trasmissione e quindi sarà impossibile capire quale sarà il palinsesto quotidiano, anche se importanza vitale l’avranno gli appuntamenti con gli italiani. Per avere la certezza di vedere tutto, c’è il pacchetto di Discovery Plus, che trasmetterà tutti i flussi video dell’evento a cinque cerchi. Anche Sky, attraverso Eurosport, hanno un importante palinsesto con 10 canali e oltre dove seguire le varie competizioni, con la stessa modalità presente su TimVision.

Infine, sempre nella pallanuoto, immancabile il supporto del dottor Giovanni Melchiorri, medico del Settebello dal 2001 e coordinatore scientifico di tutte le squadre di pallanuoto dal 2012.

Il suo palmares (6 Olimpiadi, 12 campionati del Mondo, 10 campionati europei , 4 giochi del mediterraneo; con due medagli d’oro, cinque d’argento e tre di bronzo) è garanzia d’eccellenza e da anni contribuisce alle vittorie degli azzurri.

