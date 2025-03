Il calcio civitavecchiese è tutto in lutto per la scomparsa di Francesco De Martino, il ragazzo che aveva vinto, nella scorsa stagione, il campionato di Terza Categoria con la maglia del Quartiere Campo Oro. A soli 24 anni il ragazzo ci ha lasciato, dopo settimane davvero tremende, sia per “Checco”, così come veniva chiamato affettuosamente in città, che per la famiglia e per gli amici, in un addio che, non vogliamo usare giri di parole né enfatizzare una notizia tragica, è stato davvero straziante per le dinamiche che hanno portato al decesso di Francesco. La notizia è girata tantissimo sui social network, sin dalla serata di ieri, quando si era capito che non c’era più niente da fare ed i medici hanno staccato le apparecchiature che tenevano ancora in vita Francesco.

IL MESSAGGIO DEL QUARTIERE CAMPO ORO, ULTIMA SQUADRA DOVE HA GIOCATO FRANCESCO. «Nelle scorse ore ci ha lasciato Francesco De Martino - ha scritto il Quartiere Campo Oro - Francesco è stato un nostro giocatore nella scorsa stagione ed aveva voluto esserlo anche in quella attuale. Infatti proprio per questo motivo lo avevamo tesserato. Ma purtroppo Francesco non ha potuto partecipare al campionato per via di questioni lavorative, che non gli hanno consentito di conciliare gli impegni con i turni di lavoro con gli allenamenti. Francesco ha lottato in campo e festeggiato con noi la splendida vittoria del campionato di Terza Categoria nella scorsa stagione. Il presidente Antonello Quagliata, tutta la dirigenza, tutto lo staff tecnico e soprattutto tutti i giocatori vogliono manifestare massima vicinanza e cordoglio alla famiglia e agli amici di Francesco in questo momento. Francesco, sarai sempre con noi e ci accompagnerai da lassù quando scenderemo in campo. Annunciamo già da ora che, se dovessimo vincere il campionato di Seconda Categoria, la prima dedica sarà per Francesco».

IL CORDOGLIO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO 1920. «Il Civitavecchia Calcio 1920 si stringe attorno al dolore della famiglia De Martino per la scomparsa di Francesco, ragazzo che ha vestito e difeso i colori nerazzurri per numerose stagioni - afferma il club del presidente Patrizio Presutti - tutti i membri della società nerazzurra partecipano al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze».

LA VICINANZA DEL DLF. «La società intera si stringe attorno alla famiglia De Martino per la scomparsa di Francesco - ha scritto il Dlf - dove ogni parola è superflua, arrivino invece i nostri silenzi di sgomento. Quel poco che un abbraccio possa fare in questi momenti assurdi della vita di una persona, estirpata troppo presto dal calore di chi lo amava. Che la terra ti sia lieve Francesco».

Anche la Futsal Academy e l’Atletico Civitavecchia di calcio a 5 hanno fatto sentire la loro vicinanza alla famiglia De Martino.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI CIVITAVECCHIA MARCO PIENDIBENE. «La tragica scomparsa di Francesco De Martino ha lasciato sgomenta tutta la nostra comunità. È difficile trovare le parole di fronte a un dolore così grande, che colpisce non solo la sua famiglia e i suoi cari, ma anche tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. In questi momenti di profonda sofferenza, voglio esprimere, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, la più sincera vicinanza alla famiglia di Francesco, unita al cordoglio dell’intera città. Civitavecchia piange la perdita di un giovane la cui assenza lascia un vuoto incolmabile».

Questa mattina la squadra del Quartiere Campo Oro, di scena a Vetralla per disputare la partita contro il Cura Calcio, ha dedicato la vittoria per 3-0 a “Checco”.

Alla famiglia De Martino giungano le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.

I funerali si terranno martedì pomeriggio in Cattedrale alle ore 14.30.

