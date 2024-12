Tre partire, tre finali. La sintesi è questa, bisogna fare nove punti per la salvezza diretta. Per il Città di Cerveteri si avvicina il momento clou del campionato e domenica allo stadio “Galli” contro l’Ostiantica c’è l'ostacolo più duro, visto che i lidensi sono a un passo dal traguardo salvezza. Gli etruschi chiamano i tifosi, che risponderanno presente per una sfida in cui è vietato fallire. Il direttore sportivo Valerio Gnazi punta il dito verso i prossimi match : «Domenica - esordisce il dirigente - dobbiamo vincere se vogliamo sperare nella salvezza diretta. La squadra sta convincendo sul piano del gioco, non meritiamo la posizione che occupiamo, siamo stati assisti da poca fortuna». Il tecnico Caputo per domenica spera nel rientro del centrocampista Patrascu, pedina di fondamentale importanza al centro del campo. Decisione della società, molto vicina ai tifosi, è di lasciare l'ingresso gratuito. «Con i tifosi abbiamo allacciato un bel rapporto, non possiamo che ringraziarli per l'affetto che ci mostrano - dice Gnazi - saranno essenziali nelle prossime gare, ci danno quella spinta e una carica unica che ora, come non mai, serve per lo sprint finale».

