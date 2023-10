Primo vero test di spessore del Cerveteri, che a Ronciglione è atteso da una prova che può concedere più indicazioni precise a Superchi. Gli etruschi sono reduci dal passaggio del turno di coppa Italia e in campionato, dopo tre gare disputate, hanno vinto due volte , pareggiando la prima con il Tarquinia. Senza Toscano, Giannotti e Piano, i cervi scendono sul terreno cimino con la voglia di fare bottino pieno e, quindi, di continuare la corsa verso le parti della classifica, come del resto è l'ambizione del club, ossia di lottare per l'Eccellenza. Di fronte troverà una squadra tosta e di carattere, una matricola che è partita per fare un campionato da vertice. Non sarà una gara facile, pertanto i verde azzurri dovranno giocare a testa alta, concedendo poco agli avversari. «Ci attende una gara difficile, al cospetto di una squadra che ha molti valori in campo. Dobbiamo crederci, essere prudenti e concreti - ha detto Superchi -. Miglioriamo domenica in domenica, stiamo crescendo molto. Giochiamo bene, ma non dobbiamo avere delle falsi partenze, da cui riusciamo a venirne fuori. Voglio una squadra combattiva e motivata per fare un bel risultato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA