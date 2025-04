Esordio con una sconfitta per Ferrettti sulla panchina del Città di Cerveteri. La prima della classe passa al Galli vincendo per 2 -0. Vittoria generosa del Grifone Gialloverde, che fa poco per vincere, a differenza degli etruschi che creano tante occasioni da gol giocando una buona partita. Gli ospiti vanno in vantaggio allo scadere del primo tempo con un diagonale di Sabatini e raddoppiano al 15esimo del secondo tempo con un tiro dalla distanza di Fortuna, che spiazza l'incolpevole Alessandrini. Una gara, che al di là del risultato, ha visto i cervi in cattedra, specie nella prima mezz’ora di gioco, quando sono andati vicini al gol con Bracaglia e Gabrielli. Nella ripresa, invece, i verdeazzurri hanno mostrato ritmo e gioco, puniti dall'esperienza di una formazione in odore, grazie a questa vittoria, di salire in Eccellenza.

«Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo giocato alla pari, disputando una buona partita - ha detto mister Ferretti - quel che mi rassicura è vedere un gruppo compatto, che ha fatto bene sia nella fase offensiva che in quella offensiva. Abbiamo preso i gol per nostre disattenzioni, ma mi rincuora il fatto di aver visto una squadra in salute, viva e caparbia.

La situazione in classifica rimane complicata, mercoledì nel turno infrasettimanale c'è lo scontro sul campo del Pescia Romana.

