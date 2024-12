Nelle ultime due gare, con una sconfitta e un pareggio, il Cerveteri ha fatto un passo indietro. Per rimettersi in carreggiata, ecco che i Cervi dovranno cercare di raccogliere punti sul campo della Longarina, squadra in fase di ripresa sebbene sia nelle basse acque in classifica. Per i verdazzurri è una sfida importante, visto che ora si comincia a fare sul serio, ed inizia a delinearsi un torneo ancora indecifrabile. La formazione di mister Gabrielli non ha recuperato Funari, out da quasi un mese. Per il resto la formazione che opporrà ai lidensi sarà quella scesa in campo al Galli, nel deludente pareggio con il Civita Castellana. Gara che non è da sottovalutare, in quanto i ragazzi allenati da Curci sono reduci da due vittorie, l'ultima, importante, sul campo di Capranica. I Cervi lontano da casa non hanno mai vinto e perso in una sola occasione, sul campo dell'Ostia Antica. Ci vorrà una prestazione coraggiosa e di tigna per dimenticare le ultime due prestazioni. Ci vorrà una squadra con la testa apposto per riprendere il cammino verso le posizioni alte di classifica.

