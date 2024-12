Con il turno di riposo che ha osservato oggi il Città di Cerveteri, in attesa della sfida casalinga di domenica contro il Ronciglione, per la società etrusca c’è una buona notizia che riguarda l’attaccante Lorenzo Funari. Il giovane calciatore verdeazzurro è stato convocato nella selezione Under 19 del Lazio che martedì affronterà un’amichevole alla Borghesiana. Il 18enne sta vestendo la maglia della prima squadra, peraltro ha già segnato nella gara di due settimane fa contro il DuepigrecoRoma. È un calciatore alto, una statura che gli permette delle giocate aeree che sono il suo forte. Il primo gol in verdeazzurro lo ha siglato con una stoccata a due metri di altezza.

«Sono contento per questa convocazione, spero che vada tutto bene - ha acommentato Funari - in questo momento penso anche alla mia squadra, ci sto mettendo molto impegno come del resto tutti i miei compagni per cercare di conquistare la salvezza».

