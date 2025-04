ll Cerveteri cambia allenatore, si dimette Gabrielli dopo dei risultati negativi che ne stanno compromettendo la salvezza. Il suo posto è stato preso da Marco Ferretti, che ritorna alla guida degli etruschi dopo tre stagione.

Verrà ricordato per aver portato il Cerveteri nel 2012 e per averlo salvato dalla retrocessione in Promozione nove anni dopo, quando i Cervi vinsero lo spareggio ad Aranova.

Un nome, una garanzia, sebbene la situazione in classifica non sia delle più facili. Ferretti tre anni fa prese la panchina subentrando a Graniero.

Ora , a distanza di tre anni, ha il gravoso compito di fare lo stesso miracolo . Domenica esordirà contro la prima della classe, il Grifone Gialloverde, un test che sulla carta presenta molte insidie.

«Ho fatto una scelta dettata dal cuore, da allenatore a Cerveteri ho vinto un campionato e ho raggiunto la salvezza in Eccellenza. Non potevo dire di no, intraprendo questa avventura con tanti stimoli e non nascondo un pizzico di emozioni. Ho nel cuore questi colori, ai tifosi chiedo di starci vicino. Non regaleremo nulla, cercherò di fare del mio meglio per salvare il Cerveteri».

Per domenica, nella sfida con la capolista, sembra ritornato l'entusiasmo. I tifosi sono pronti a salire sulle tribune per spingere alla vittoria la truppa del neo allenatore Ferretti.

