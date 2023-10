Ci siamo, i calendari del calcio a 11 femminile sono ufficiali . Nel girone A il Città di Cerveteri, all’esordio assoluto nella categoria, sarà impegnato nella difficile trasferta sul campo della Romulea, un test subito probante per le ragazze del mister Jacopo Lenzi che vogliono iniziare con il passo giusto.

A Cerveteri c’è molta attesa per l’esordio della compagine femminile che ha riscosso un buon riscontro, tante giovanissime si sono presentate allo stadio Galli per i provini durante l’estate. In questi giorni la formazione ha affrontato la Spal a Ferrara in una gara amichevole, persa per 6 a 0.

Un’amichevole di lusso contro la formazione estense che partecipa al campionato di serie C .

Un’esperienza da ripetere per le girls care al patron Andrea Lupi che si è portato al seguito della squadra per averne un quadro generale.

Trasferta complicata anche per l’Academy Ladispoli, squadra più esperta della categoria, che sarà di scena in casa del Women Latina, un campo notoriamente ostico.

Dopo due stagioni in cui hanno sfiorato il salto di categoria, le giocatrici della coach Catia Perigli puntano decisamente alla promozione in Serie C, è stato allestito un organico di alto livello per puntare in alto.

L’atteso derby con il Città di Cerveteri si giocherà il 29 ottobre allo stadio Angelo Sale, il ritorno il 17 dicembre.

