Il PalaRiccucci per spezzare quello che è diventato un vero e proprio incantesimo. Archiviato un deludente girone d’andata, la Ste.Mar 90 Cestistica inizia il ritorno in serie C e lo fa ancora al PalaRiccucci, dove alle 18.30 si dovrà confrontare con la Petriana. Possiamo assolutamente considerarlo uno scontro salvezza, in quanto i papalini hanno quattro punti di vantaggio nei confronti di Campogiani e compagni, che stanno vivendo un momento da incubo, con sette sconfitte consecutive e l’ultimo successo che riporta la data 25 ottobre, due mesi e mezzo fa. Sarà assente Bezzi, che ha rimediato una giornata di squalifica dopo l’espulsione di mercoledì scorso. La formula del campionato aiuta molto il quintetto di Gabriele La Rosa: nessuna retrocessione diretta, previsto solo un playout tra ultima e penultima, che potrebbe anche non disputarsi se ci saranno almeno cinque punti di scarto. La ciambella di salvataggio Palocco sta limitando le difficoltà dei rossoneri, che lo scorso anno ottennero la permanenza in C proprio con i successi al playout sui romani, al momento sul fondo del girone H.

«Come sempre sarà una partita tosta – dichiara coach Gabriele La Rosa – dove Petriana verrà qui per fare punti, noi dovremmo tirare fuori il carattere per uscire da questo momento».

La Ste.Mar 90 ha bisogno di migliorare nell’attenzione, come dimostrano le tante palle perse contro Borgo Don Bosco, e soprattutto in attacco. Nonostante i tanti rimbalzi raccolti, le percentuali non soddisfano. L’ultimo quarto doveva essere quello della riscossa e sono stati piazzati solo sei punti. Decisamente poco. Ste.Mar 90-Palocco sarà arbitrata da Nicolò Ricotta di Frascati e Federico Luccitti di Roma.

