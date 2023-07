Eimantas Spudulis, classe 2004 e 2,03 metri di altezza. Originario della Lituania, ala grande, è lui che la Cestistica Civitavecchia ha individuato per entrare a far parte del roster della Ste.Mar.90 per la stagione 2023/2024.

Nella scorsa stagione, Spudulis ha militato nel campionato europeo EYBL giocando con la North Atlantic in Irlanda con una media, a partita, di 23 minuti, 16 punti e 5 rimbalzi.

Per lui, quella con la Ste.Mar.90, sarà la prima esperienza nel nostro Paese.

Ecco cosa dice di sé: «Voglio subito presentarmi a quelli che saranno i tifosi che ci accompagneranno, con il loro sostegno, per l’intera prossima stagione. Mi chiamo Eimantas Spudulis, vengo dalla Lituania ma vivo in Irlanda. Ci tengo davvero a salutare il popolo rossonero con affetto e a dir loro che non vedo l'ora di scendere in campo e abbracciare questa nuova esperienza con la mia nuova squadra. Ringrazio fortemente la società per avermi offerto questa importante opportunità. So che avrò modo di migliorare e crescere con i miei nuovi compagni di squadra. Dal canto mio, ce la metterò tutta perché questa sia una stagione vincente».

«Guardando le partite di Eimantas - dichiara il coach Gabriele La Rosa - mi ha stupito la sua personalità nonostante la giovane età. L’esperienza accumulata nell’EYBL e nelle altre esperienze europee lo aiuteranno in questo salto nella pallacanestro dei “grandi”. Ha capacità di giocare sia da esterno che da lungo, riuscendo ad allargare il campo grazie al suo tiro. Come Nadin, anche lui ha tanta voglia di fare mettendosi a disposizione del gruppo e migliorare con esso».

«Spudulis à- sottolinea il presidente della Cestistica Civitecchia, Stefano Rizzitiello - è un ragazzo di 19 anni su cui puntiamo molto per la sua atipicità: un atleta di due metri e 3 cm che gioca indifferentemente da ala piccola o da 4 con ottima agilità e tanto margine di miglioramento. Sono sicuro che con noi migliorerà ancora dandoci fisicità e velocità in campo. Un grande in bocca al lupo a Eimantas».

La società ringrazia per la consueta collaborazione e professionalità l’agente di Spudulis, Luigi Battista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA